شكرا لقرائتكم 87 ألف مصاب بالسكري بمنطقة مكة المكرمة نصفهم غير متحكم بالمرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة الصحة السكانية بتجمع مكة المكرمة الصحي، أن عدد المصابين بداء السكري بمنطقة مكة المكرمة 87.204 شخص مصاب، 55% منهم غير متحكم بالمرض ومعرض لمضاعفاته.

87 ألف مصاب بالسكري

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن أبرز طرق التحكم بالأمراض المزمنة تتمثل في المتابعة مع الطبيب بانتظام، والالتزام بالخطة العلاجية، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة.

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الجدير بالذكر أن دور إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح الميداني عن أكثر الأمراض انتشاراً و على أثره قياس الاحتياج السكاني، وإعداد خطط استباقية وقائية لتعزيز صحة الفرد و المجتمع و تحسين تجربة المريض.