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87 ألف مصاب بالسكري بمنطقة مكة المكرمة نصفهم غير متحكم بالمرض

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الرياض - محمد الوسيري - أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن إدارة الصحة السكانية بتجمع مكة المكرمة الصحي، أن عدد المصابين بداء السكري بمنطقة مكة المكرمة 87.204 شخص مصاب، 55% منهم غير متحكم بالمرض ومعرض لمضاعفاته.

87 ألف مصاب بالسكري

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن أبرز طرق التحكم بالأمراض المزمنة تتمثل في المتابعة مع الطبيب بانتظام، والالتزام بالخطة العلاجية، وممارسة لمدة 30 دقيقة.

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الجدير بالذكر أن دور إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح الميداني عن أكثر الأمراض انتشاراً و على أثره قياس الاحتياج السكاني، وإعداد خطط استباقية وقائية لتعزيز صحة الفرد و المجتمع و تحسين تجربة المريض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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