شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بـ ينبع .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع ينبع بمنطقة المدينة المنورة في إنقاذ مقيمين من الجنسية البنجلاديشية.

وأكدت الفرق أنه تم تقديم المساعدة لهما، إثر تعطل واسطتهما البحرية في عرض البحر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار و الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.