شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أسبوع.. 2% من طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن لم يسجلوا مقرراتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بأن الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عمِلت على تنفيذ الاستعدادات اللازمة لإتمام تسجيل المقررات للطلبة المنتظمين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446 هـ.

وأشارت المؤشرات إلى أن حوالي 98% من الطلاب والطالبات قد أكملوا عملية تسجيل مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب، مما يعكس وعيًا كبيرًا بأهمية الانتظام في الدراسة والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد.





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وأوضح الدكتور آل مريح أن نسبة الـ 2% المتبقية من الطلاب الذين لم ينهوا إجراءات التسجيل حتى الآن، يمكنهم الاستفادة من خيار تأجيل الدراسة للفصل الدراسي الأول، وذلك لتفادي أي تأثير سلبي على مسيرتهم الأكاديمية.

وأكد أن الجامعة تتيح هذا الخيار للطلاب الذين يواجهون تحديات تمنعهم من الانتظام في الدراسة بشكل مؤقت، وذلك وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات.

وأشار الدكتور آل مريح إلى أن الجامعة سخرت كافة الإمكانيات التقنية والبشرية لضمان سير عملية التسجيل بكل سلاسة ويسر، حيث تم تشكيل فريق عمل متكامل بالتعاون مع الكليات والإدارات المعنية لتقديم الدعم اللازم للطلاب. كما تم توفير العديد من قنوات الاتصال والتواصل الإلكترونية لتمكين الطلاب من إتمام عملية التسجيل بسهولة وفي أي وقت.

ودعا الدكتور آل مريح الطلاب الذين لم يكملوا إجراءات التسجيل بعد إلى الإسراع في ذلك، أو التقدم بطلب تأجيل الدراسة في حال وجود ظروف قاهرة تمنعهم من الانتظام في الفصل الدراسي الأول. مؤكدا أن الجامعة حريصة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح جميع طلابها في مسيرتهم الأكاديمية.