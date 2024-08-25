شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 27 ألف وحدة سكنية عبر برنامج "جود الإسكان" بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن برنامج "جود الإسكان" بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان من توفير 27 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك 7263 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة منذ إطلاق المنصة.



وفي هذا الإطار، رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة لمناقشة آخر تطورات برنامج "جود الإسكان" في المنطقة.

توفير الوحدات السكنية في مناطق المملكة

حضر الاجتماع وكيل وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي طلال الخنيني، والأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عبدالعزيز الكريديس.



واستمع سمو الأمير سعود بن مشعل خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي عن مخرجات مبادرة "جود الإسكان"، والتي أسهمت بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان في توفير هذه الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف البرنامج.



حملة "جود المناطق"

كما اطلع سموه على جهود ونتائج حملة "جود المناطق" لعام 2024، والتي نتج عنها توفير أكثر من 2366 وحدة سكنية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة، والتي تمت عبر منصة "جود الإسكان" وجهود أمانات المنطقة.

وشدد سموه على أهمية مواصلة العمل لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المبادرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات في مجال الإسكان التنموي.