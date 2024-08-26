شكرا لقرائتكم ضبط 1239 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المرور السعودية تنفيذ حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق.

واستعرض المرور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، نتائج هذه الحملة التي استمرت من يوم الأحد 18 أغسطس 2024 إلى السبت 24 أغسطس 2024.

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وقال المرور: إن الحملة نجحت في ضبط 1239 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة، ضمن إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور.