شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية بنظيره الإيراني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير إيران السيد عباس عراقجي.

وهنّأ سموه وزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً لهُ التوفيق في مهامه.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة.