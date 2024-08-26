شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف علاقة ظهور نجم سهيل بانخفاض درجة الحرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن هناك علاقة قوية بين ظهور نجم سهيل وانكسار درجات الحرارة خلال فصل الصيف .

وأوضح الزعاق خلال فقرته على قناة «العربية» ، مع بداية موسم سهيل تبدأ تهب علينا الرياح الجنوبية الرطبة ، فتتلطف الأجواء وتكسر حدة الرياح الشمالية “السموم” .

وأشار إلى أن أهلنا الأوليين كانوا يقولون “إن الشجر ينتظر طلوع موسم سهيل ، وبما أن سهيل يطلع من الجهة الجنوبية ، فإن الشجر تخضر فرحاً وابتهاجاً لرؤيته” .

واختتم حديثه ، بأن مع طلوع سهيل تتزين السماء بأجمل وألمع النجوم والتي تسمى بـ “نجم سهيل” .