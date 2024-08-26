تفتيش عن بعد على المؤسسات الصحية

أعلن مدير عام الإدارة العامة للالتزام في وزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، إطلاق خدمة التفتيش عن بعد بمشاركة الخبراء المختصين «الاستشاريين» عن طريق الاتصال المرئي والمسموع على المؤسسات الصحية، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات الصحية.

موضحًا أن منصة «المنظم» الإلكترونية، مخصصة لأتمتة الزيارات الرقابية والتقييم الذاتي والتفتيش عن بعد، لافتًا إلى أن التقييم الذاتي، يساعد في تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالأنظمة الصحية واللوائح والتعليمات ورفع مستوى الشفافية، وأن الزيارات الرقابية الاعتيادية، تهدف إلى مشاركة جميع الملاحظات إلكترونيًا مع المؤسسات الصحية وحفظ سجل الامتثال وتسهيل الرجوع إليها.

47 إدارة وقسم التزام

أكد العتيبي، تغطية جميع المؤسسات الصحية في أنحاء المملكة من قبل 20 إدارة و27 قسم التزام في المحافظات، وصنّف المخالفات في المؤسسات الصحية إلى 4 أصناف حسب مستوى الجسامة، منها الكارثي والجسيمة والمتوسطة والبسيطة.

تصحيح الملاحظات

لفت مدير عام الإدارة العامة للالتزام بوزارة الصحة، على هامش اللقاء التعريفي بإستراتيجية وزارة الصحة في الاستثمار والالتزام بالأحساء، إلى أن من بين آلية تصحيح الملاحظات، تسجيل جميع المعايير الرقابية في محاضر الزيارة، كملاحظة ويتم تقديم مهلة تصحيحية من تاريخ الزيارة، وفي حال عدم تصحيح الملاحظة، فتأخذ مسارها إلى لجان المخالفات بعد انتهاء المهلة النظامية، والمخالفات التي تمثل خطر على سلامة المرضى يتم التعهد الفوري بإيقاف الممارسة محل الخطر فورًا، والمخالفات الجسيمة، فيتم استكمال إجراءات ضبطها وإحالتها إلى اللجان والجهات المختصة مباشرة حفظًا لحقوق المرضى وأصحاب العلاقة.

وحدات الإخصاب

إلى ذلك، كشف مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتطوير لجان الالتزام في وزارة الصحة بدر السبيعي: تخصيص لجنة واحدة مختصة بالنظر في مخالفات وحدات الإخصاب وعلاج العقم، وإن إدارته تشرف فنيًا على أداء مخرجات لجان المخالفات في المناطق والمحافظات، من خلال 25 لجنة مختصة بالنظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحتها التنفيذية، ومخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحتها التنفيذية، و21 لجنة مختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.

4 مخالفات للمؤسسات الصحية

1- كارثي: أي مخالفة، في حال استمرارها تؤدي إلى الوفاة.

2- جسيمة: المخالفات التي تهدد سلامة المرضى بشكل مباشر ويجب التعامل معها فور ضبطها.

3- متوسطة: المخالفات التي تهدد سلامة المرضى بشكل غير مباشر، وتعطى المنشأة مهلة تصحيحية لتلافي المخالفة.

4- بسيطة: المخالفات التي لا تؤثر على سلامة المرضى بشكل مباشر، وتعطى المنشأة مهلة تصحيحية لتلافي المخالفة.

أبرز الأنظمة الصحية

1- نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

2- نظام مزاولة المهن الصحية.

3- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

4- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

5- نظام العوز المناعي.

6- نظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.

7- نظام العش التجاري.