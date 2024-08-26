شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكية جدة" ترصد اقتران القمر بالمشتري غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد بسماء العالم العربي فجر غدٍ الثلاثاء، اقتران القمر بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي في أجمل ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في نهاية هذا الشهر. أقمار جاليلو وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، كوكب المشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب، وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار جاليلو" وهي: جانميد، كاليستو، يوروبا، آيوا. حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وبيَّن أبو زاهرة، أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم، لافتًا النظر إلى أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يُلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، وفي اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.

