26200 رحلة مدرسية يوميا

قطع أسطول النقل المدرسي، التابع لشركة تطوير لخدمات النقل (رافد)، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، أكثر من 1.5 مليون كيلومتر عبر ما يزيد على 131 ألف رحلة مدرسية خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي الحالي، بواقع 26.200 رحلة يوميا، حيث يتزايد عدد المستفيدين من الخدمة بشكل تدريجي حتى وصل تقديم الخدمة في أسبوعها الأول لما يفوق 56 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، منهم أكثر من 16 ألفًا من ذوي الإعاقة، يدرسون في أكثر من 10 آلاف مدرسة بمختلف مناطق المملكة، ويتم نقلهم عبر أسطول يتجاوز 13 ألف حافلة ومركبة.

واستكملت «رافد» جميع استعداداتها من فحوص دورية للأسطول قبل بدء العام الدراسي الحالي 1446 من خلال 14 ألف فحص للأسطول المنفذ الخدمة، أجراها 200 من الإداريين والمشرفين والمراقبين الميدانيين، وذلك للتأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة، ومعالجة الملاحظات كافة، حيث يتم الفحص وفق قائمة تضم أكثر من 58 معيارًا من أجل التأكد من جاهزية الحافلات المشغّلة في الميدان والحافلات الاحتياطية، وتزويدها بوسائل الأمن والسلامة. كما عملت الشركة على تطوير وإنشاء أنظمة وحلول تقنية لتحقيق الكفاءة والجودة التشغيلية، وتسهيل سير العمليات الميدانية من خلال أتمتة إجراءات الأمن والسلامة مع أنظمة الشركة، وتدشين منصة إلكترونية لتدريب وتوعية السائقين، وإنشاء غرفة التحكم للتتبع المباشر واللحظي للرحلات المدرسية، ومنصة الرصد الإلكتروني للمخالفات، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق رافد (أمان) الذي يعد شريك مشرفي النقل المدرسي في المدارس، لرفع البلاغات وتسجيل البيانات.