شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 8 ملايين عقد إيجار إلكتروني و11240 شهادة ضريبة تصرفات عقارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البلديات والاسكان أنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت رحلة المسكن رقمياً جزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، وأن هذا التحول يهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الإسكان، وتحسين جودتها من خلال بوابة إلكترونية موحدة.
وقالت إن الرقمنة في قطاع الإسكان حقق 2.7 مليون مستخدم لتطبيق بلدي، ووجود اكثر من 250 خدمة الكترونية على المنصة، و 100خدمة إلكترونية على التطبيق واكثر من 8 ملايين عقد إيجار إلكتروني عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار و 9970 أسرة مستفيدة من سكني و 7806 اسرة سكنت وتم إصدار 11240شهادة ضريبة التصرفات العقارية، جاء ذلك في تقرير الرقمنة في قطاع الإسكان.
بينت الوزارة أن تلك الرقمنة ساهمت في تحسين تجربة المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، مؤكدة أن أحد أهم محاور رحلة مسكن رقمي هو تسهيل الوصول إلى خدمات الإسكان عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وهذه البوابة توفر للمواطنين واجهة سهلة الاستخدام للوصول إلى جميع خدمات الإسكان المتاحة ومن خلال هذه البوابة، يمكن للمستخدمين البحث عن الخيارات المتاحة، وتقديم الطلبات، ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وشفافية.
وأكدت الوزارة أنه من خلال أتمتة العمليات، تم تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات المتعلقة بالإسكان، مشيرة إلى أنه من الأمثلة، حيث أصبحت عملية تقديم طلب الحصول على دعم سكني أو قرض ميسر تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، وهذه الأتمتة تساهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.
وقالت إن الرقمنة في قطاع الإسكان حقق 2.7 مليون مستخدم لتطبيق بلدي، ووجود اكثر من 250 خدمة الكترونية على المنصة، و 100خدمة إلكترونية على التطبيق واكثر من 8 ملايين عقد إيجار إلكتروني عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار و 9970 أسرة مستفيدة من سكني و 7806 اسرة سكنت وتم إصدار 11240شهادة ضريبة التصرفات العقارية، جاء ذلك في تقرير الرقمنة في قطاع الإسكان.
رحلة مسكن رقمي
بينت الوزارة أن تلك الرقمنة ساهمت في تحسين تجربة المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، مؤكدة أن أحد أهم محاور رحلة مسكن رقمي هو تسهيل الوصول إلى خدمات الإسكان عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وهذه البوابة توفر للمواطنين واجهة سهلة الاستخدام للوصول إلى جميع خدمات الإسكان المتاحة ومن خلال هذه البوابة، يمكن للمستخدمين البحث عن الخيارات المتاحة، وتقديم الطلبات، ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وشفافية.
وأكدت الوزارة أنه من خلال أتمتة العمليات، تم تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات المتعلقة بالإسكان، مشيرة إلى أنه من الأمثلة، حيث أصبحت عملية تقديم طلب الحصول على دعم سكني أو قرض ميسر تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، وهذه الأتمتة تساهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.