شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 8 ملايين عقد إيجار إلكتروني و11240 شهادة ضريبة تصرفات عقارية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية