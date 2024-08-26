شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الكهرباء" تضع شروطًا لفصل الخدمة عن المستهلك حال نفاد الرصيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق، من خلال طرح وثيقة عبر منصة ”استطلاع“.
وتتضمن الإجراءات توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى ”30“ ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو ”100“ ريال لبقية فئات الاستهلاك، وإشعاره عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال «24» ساعة من إشعاره بذلك، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
واشترطت أن يعيد مقدم الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن ”150“ ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن ”300“ ريال لبقية فئات الاستهلاك.
ووفقا للوثيقة تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
إجراءات فصل الخدمةوحظرت الهيئة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد اتخاذ مقدم الخدمة 3 إجراءات تتمثل في إشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى ”50“ ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو ”200“ ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.
وتتضمن الإجراءات توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى ”30“ ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو ”100“ ريال لبقية فئات الاستهلاك، وإشعاره عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال «24» ساعة من إشعاره بذلك، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
واشترطت أن يعيد مقدم الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن ”150“ ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن ”300“ ريال لبقية فئات الاستهلاك.
ووفقا للوثيقة تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.