شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الباحة يعزي في وفاة الزهراني وزوجته وأبناءه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، العزاء والمواساة في وفاة المعلم معيض بن مسفر بن سعدي الزهراني، الذي توفي هو وزوجته وأبناءه الثلاثة غرقًا في سيول محافظة محايل عسير.

وسأل سموه الله عز وجل في اتصال هاتفي أجراه مع ذوي المتوفين، أن يرحمهم ويغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ورفع ذوو المتوفين الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة الباحة على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة من سموه بمواساتهم في مصابهم، مما كان له الأثر في نفوسهم في التخفيف عنهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.