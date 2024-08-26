شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تمدد التسجيل حتى نهاية صفر وتفتح باب تسجيل الناخبين لطوائف المهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة محافظة جدة عن تمديد فترة التسجيل للمرشحين لرئاسة ونائب رئاسة طوائف 12 مهنة حتى 27 صفر 1446هـ.

كما تم فتح باب التسجيل للناخبين لاختيار رؤساء ونواب رؤساء لهذه الطوائف، في خطوة تهدف إلى إشراك أوسع شريحة من العاملين في هذه المهن الحيوية.

وتشمل قائمة المهن طوائف الجواهرجية، الصاغة، الخياطين، محلات المفاتيح، الفرانين، السبحية، قصور الأفراح، الحلوانية ومحلات الحلويات، عربات الطعام (فود ترك)، وورش الحدادة (لنائب الرئيس فقط).

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة، ماجد عمر السلمي، أن شروط التقدم لقائمة الناخبين تشمل أن يكون الناخب سعودي الجنسية، وأن يكون نشاطه مطابقاً لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بموجب رخصة بلدية أو رخصة دلالة سارية المفعول. يتم تسجيل الناخبين عبر بوابة الأمانة الإلكترونية من 28 صفر 1446هـ حتى 13 ربيع الأول 1446هـ، وأكد السلمي أن أي طلبات تسجيل بعد هذه الفترة لن تُقبل.

حيث أن التواريخ الواردة تتماشى مع تقويم أم القرى، وتؤكد الأمانة أهمية المشاركة في هذه الانتخابات لضمان تمثيل عادل وفعال لجميع المهن.