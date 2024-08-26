شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأحياء والمناطق، تمكنت أمانة محافظة جدة من ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي "الفضيلة" التابع لنطاق الجنوب.

وأثناء التفتيش، تبين أن جميع مكائن الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة، حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، بالإضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة، وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية صادرت الأدوات وتسليمها إلى الجمعية الخيرية، فيما أغلقت الأمانة الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.

تأتي هذه الجهود ضمن حملة الأمانة المستمرة لضبط المخالفات وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، حرصاً على سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.