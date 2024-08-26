شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من أمطار على منطقة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم.

وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء. المركز الوطني للأرصاد وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض "وادي الدواسر".