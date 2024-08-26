شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستعرض الموضوعات المشتركة مع أمين مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال، بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك بين دول المجلس بما يلبي تطلعات قادتها.حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.