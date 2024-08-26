شكرا لقرائتكم خبر عن التسويق الزراعي يحقق أسعار عادلة للمنتجات عالية الجودة والان نبدء بالتفاصيل

م.رياض الفقيه

قنوات تسويقية

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م. إبراهيم المحرزي

رواد الأعمال

الدمام - شريف احمد - كشف المهندس رياض بن حسين الفقيه، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، أهمية إيلاء عملية التسويق الزراعي مزيد من الاهتمام والعناية للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ عليه كركيزة هامة وأساسية للاقتصاد الوطني.وأكد استمرار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة في العمل على إيجاد قنوات تسويقيّة جديدة للمُساهمة في تسويق المُنتج الزراعيّ المحليّ، خاصةً للمزارع الصّغيرة والمُتوسّطة بما يتواكب مع الجهود التي تتبنّاها المملكة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعيّ.أكد أن الهدف من تلك القنوات التسويقية هو مُساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مُناسبة وبما يُساهم في تشجيع المزارع على زيادة إنتاجها المحليّ وتحقيق الاكتفاء الذاتي.مُشيراً الى ان المركز الوطني للثروة السمكية وبالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان يعقد دورات تدريبية بعنوان "مبادئ و ممارسات التسويق الزراعي"، وهي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يعقدها المركز بهدف التدريب على عملية التسويق الزراعي، وتهدف إلى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقيه لأجل تعزيز وضمان النجاح المستدام في القطاع الزراعي.أسعار معقولةقال إن التسويق الزراعي هو جزء أساسي من الاقتصاد الزراعي، فهو يلعب دورًا أساسيًا في ضمان حصول المزارعين على أسعار عادلة لمنتجاتهم، وحصول المستهلكين على منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار معقولة.و أضاف مدير إدارة التخطيط و التميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية ومدرب البرنامج التدريبي "إبراهيم بن احمد المحزري" أن البرنامج يحرص على تطوير قدرات المتدربين في مجال التسويق الزراعي من خلال التدريب على أفضل النماذج عالميًا في علم التسويق، مما يعزز فعالية طرق وأساليب التسويق في القطاع الزراعي، ويحتوي البرنامج التدريبي على مقدمة في التسويق الزراعي، وتحليل الوضع الراهن واستراتيجات التسويق، والمزيج الاقتصادي.وهي تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة - والمهتمون بالتسويق - وأصحاب المشاريع الناشئة.وأضاف أن البرنامج التدريبي يهدف بشكل عام إلى تطوير قدرات المتدربين لمفاهيم التسويق الرئيسية، وكيفية تحسين الأداء التنظيمي من خلال تبني توجه أعمال تركز أكثر على السوق،وعلى التعريف بمفهوم التسويق الزراعي، والإجراءات المتّبعة في العمليات التسويقية، والأنشطة والعوامل التي تساعد على تطوير المنتجات الزراعية وتوزيعها بشكل أكبر؛ للتوسع في القطاع الزراعي.