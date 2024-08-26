تشييع ضحايا سيول الصوالحة وارتفاع منسوب سدود الباحة

هطلت أمطار غزيرة على عدد من محافظات منطقة الباحة، شملت السراة وتهامة، وأدت السيول الى ارتفاع منسوب المياه في كل سدود المنطقة، بينما تسبب جريانها إلى تساقط الصخور، ودخول الأحجار والأتربة عددا من الطرق الفرعية، مما أدى إلى عرقلة السير، وسط مجازفات غير محسوبة من البعض لعبور الأودية مع وجود الجهات الأمنية.

تشييع الزهراني

إلى ذلك، شيع أهالي قرية الأطاولة في محافظة القرى بمنطقة الباحة ضحايا سيول مركز سعيدة الصوالحة بساحل عسير البحري، وهم مدير مدرسة البيقهي في آل ختارش التابعة التابعة لإدارة تعليم محايل عسير، معيض مسفر بن سعدي الزهراني، وزوجته إيمان سعيد الزهراني، مديرة مدرسة تيه آل عيسى للطفولة المبكرة في تعليم محايل، وثلاثة من أبنائهم (طفلين أحدهما يدرس في الروضة والآخر بالصف الثاني الابتدائي، وبنت في الصف الثالث ثانوي)، بينما نجا الطفل قصي بالصف الخامس.

وقال مدير مكتب تعليم قنا، جابر الشاعري، إنه منذ سماع الخبر انتقل إلى موقع الحادث، وباشر هو وعدد من المواطنين والمقيمين البحث مع الجهات الأمنية والرسمية والتطوعية عن المفقودين، وتم العثور عليهم في مواقع متفرقة، ونقلهم إلى مستشفى البرك العام، بينما يتلقى الطفل قصي الزهراني العلاج، وتم نقله إلى مستشفى الباحة.

‏وأضاف الشاعري: «خيم الحزن على كل منسوبي مكتب تعليم قنا ومدارس المكتب عامة ومدرسة البيهقي خاصة، لأن الراحل معيض الزهراني كان يتمتع بأخلاق عالية، وصفات رائعة، وتعامل جميل مع الجميع».

سيول هادرة

شهدت محافظة القنفذة والمراكز والقرى التابعة لها أمطارا غزيرة وسيولا هادرة، تسببت في انقطاع الكهرباء ساعات عدة بشكل متكرر، عانتها قرى القنفذة المجاورة مع أجواء رطبة وحارة، بينما شهدت ميادين وأحياء القنفذة ارتفاعا في منسوب المياه، بينما قطعت السيول القوية عددا من الطرق الرئيسية في سبت الجارة وثلوث بني عيسى.

مبادرة تطوعية

أطلقت بلدية محافظة الدرب مبادرة فرص تطوعية، لتأهيل القبور في مقبرة القائم الأعلى، التي تضررت بسبب الأمطار، وتفاعل معها عدد من المتطوعين، بينما بادرت مجموعة أخرى من الشباب بتأهيل مقبرة الكد في الدرب القديم.

وقد أطلق عدد من شباب الدرب القديم مبادرتهم لحفظ كرامة الموتى بمقبرة الكد تحت مظلة البلدية، وبمتابعة ودعم عدد من أعيان ومشايخ الدرب. وأوضح الشيخ محمد بن عيسى الشعبي أن مقبرة الكد، حسب كلام الأجداد وبعض الأحداث في الوثائق، أول من تبرع لموقعها هو الجد عيسى بن شار الشعبي تقريبا في عام 1240 هجري، ولذلك تسمى «كد عيسى»، ويبلغ عمرها تقريبا 205 أعوام، وما زالت مفتوحة.

أعلى معدل

وشهدت مناطق متفرقة في المملكة هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجّلت غميقة في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار، إذ بلغ 23 ملم، بينما سجّلت الطائف 6.6 ملم في الشفا، و2.8 ملم في العطيف، و3.4 ملم في قيا.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 45 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 24 أغسطس حتى التاسعة صباح الأحد 25 أغسطس 2024، هطول أمطار في مناطق «الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان، ونجران، والباحة».

كميات الأمطار بـ«الملم»

ظهران الجنوب

18.8

شمال البشائر في بلقرن

6.5

حسوة برجال ألمع

5.5

الغيناء في أبها

5.3

المدينة المنورة

17.0

نجران

7.9

الباحة

6.9

جازان

5.6

الرياض

1.2