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شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية تكشف عن طلاء طائرتها المشاركة في اليوم الوطني.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت القوات الجوية الملكية، اليوم الاثنين، عن طلاء طائرتها المشاركة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني الرابع والتسعين، والتي تزينت بعبارة «دام عزك ياوطن».
وتشمل الطائرات المشاركة كل من طائرة «ف – 15 إس أي» و طائرة «ف – 15 سي» و طائرة «تورنيدو» و طائرة «تايفون»، والتي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.
وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.