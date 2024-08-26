شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية تكشف عن طلاء طائرتها المشاركة في اليوم الوطني.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت القوات الجوية الملكية، اليوم الاثنين، عن طلاء طائرتها المشاركة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني الرابع والتسعين، والتي تزينت بعبارة «دام عزك ياوطن».

وتشمل الطائرات المشاركة كل من طائرة «ف – 15 إس أي» و طائرة «ف – 15 سي» و طائرة «تورنيدو» و طائرة «تايفون»، والتي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.

وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.