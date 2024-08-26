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القوات الجوية تكشف عن طلاء طائرتها المشاركة في اليوم الوطني.. صور

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شكرا لمتابعة خبر عن القوات الجوية تكشف عن طلاء طائرتها المشاركة في اليوم الوطني.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت القوات الجوية الملكية، اليوم الاثنين، عن طلاء طائرتها المشاركة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني الرابع والتسعين، والتي تزينت بعبارة «دام عزك ياوطن».

وتشمل الطائرات المشاركة كل من طائرة «ف – 15 إس أي» و طائرة «ف – 15 سي» و طائرة «تورنيدو» و طائرة «تايفون»، والتي ستنفذ عروضًا جوية في عدد من مدن المملكة.

وينتظر أن تعلن القوات الجوية خلال الأيام المقبلة عن مواعيد ومواقع العروض الجوية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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