تحت عنوان ” نوارٌ من الداخل: دور الفن المعاصر في عصر التغيير”

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز فناء الأول عن إطلاقه النسخة الأولى من ”منتدى فناء الأول“ ، الذي سيُعقد من 15 إلى 19 سبتمبر 2024 في مقرّ واستكشــاف الممارســات الفنية المعاصرة في المملكة العربية السعودية.



تم تصميم وتطوير المنتدى من قِبل مركز فناء الأول وتُطلق النسخة الأولى منه بالشراكة مع عفكرة | afikra.

وتأتي هذه النسخة بعنوان ”أنوارٌ من الداخل: دور الفن المعاصر في عصر التغيير” لتسلّـط الضــوء على كيفيـــة إسهـام الفعاليـــات والإنتاجات التعاونية والمجتمعية التي تتمحور حول الفنون في دفع عجلة المشاركة المجتمعية نحو آفاق أرحب.



ويقدّم المنتدى برنامجاً غنياً يتضمن 5 جلسات نقاش بمشاركة 24 متحدثاً من أبرز الفنانيـــــن والمفكريـــــن المبدعيــــن، والكتاب، والمختصيـن في مجال الفن، تتناول مواضيع متنوعة، منها: دور الفنانين السعوديين في تشكيل الصورة العالمية للمملكة؛ ثقافة الشباب السعودي في الموسيقى وفن الشارع والأزياء؛ المراكز الثقافية: ظهورالأحياء الفنية في المراكز الحضرية السعودية؛ أن تكون محترفاً في الفن: الإبحار في الإبداع في بيئة إدارية؛ تقاطع الطعام والفن.



وبالإضافة إلى جلسات النقاش، يقدم المنتدى 3 حلقات «عبّر وتعبّر»، حيث سيشارك متحدّثون بارزون رؤيتهم الفنية والإبداعية وتجربتهم الشخصية والمهنية مع الجمهور.

كما سيشهد اليوم الرابع «تجربة الطهي» مع شيف معروف، حيث سيشارك الحضور في التجربة التفاعلية، وسيُختتم المنتدى في اليوم الخامس بـ«عرض الطهي».



ويُجسّد “منتدى فناء الأول” دور المركز الواقع في حيّ السفارات في الرياض، والذي يهدف الى تقديم مساحة لتبادل الخبرات والأفكار، ومناقشــة المركز في خلق مساحة ملهمة تجمع المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب المختلفــة، حيـث يسعى إلى أن يكـــون وجهة ثقافية وإبداعية فريدة في المملكة.



يمكن للمهتمّين الاطلاع على البرنامج الكامل لـ”منتدى فناء الأول” على حسابات التواصل الاجتماعي للمركز، كما يمكنهم شراء التذاكر من خلال منصّة “اكتشف الثقافة” على الرابط: https://dc.moc.gov.sa/home/ar/muntada-faa/