شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على محافظة الليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظة الليث، تشمل مركزي بني يزيد ويلملم، مصحوبة برياح شديدة السرعة.

وتشمل تأثيراتها انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. أمطار متوسطة وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.

فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.