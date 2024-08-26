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رئيس فلسطين يصل إلى الرياض

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، والسفير فوق العادة والمفوض (غير مقيم) لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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