شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فلسطين يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية (الوزير المرافق)، والسفير فوق العادة والمفوض (غير مقيم) لدى دولة فلسطين القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، وسفير فلسطين لدى المملكة باسم الآغا، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

