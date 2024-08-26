شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 67 مشروعًا.. "كاوست" تُعزز البحث العلمي في مجالات حيوية والان نبدء بالتفاصيل



يعكس ذلك توجه الجامعة في توفير تعليم متكامل يعتمد على الأسس العالمية والتقنية المتقدمة؛ لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متقدمة ومعرفة شاملة، والإسهام في تنمية المواهب الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

واستطاعت الجامعة من خلال تصميمها لبرنامج أكاديمية كاوست التدريبي الذي شهد هذا العام تخريج الدفعة الثانية 2024؛ تقديم دورات افتراضية لأكثر من 7000 طالب وطالبة من الجامعات الابتعاث الداخلي والخارجي وخصصت المرحلتين الثانية والثالثة لتقديم الدورات الحضورية المكثفة لأكثر من 2800 مشارك؛ ليتم في الأخيرة ترشيح 200 من الطلبة المتفوقين للابتعاث الداخلي والخارجي تضمنت 6 جامعات عالمية.

تمثلت في جامعات غلاسكو في إسكتلندا، وأكسفورد في إنجلترا، وتورنتو في كندا، ومعهد برود في بوسطن، وجامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

وحققت "كاوست" لهذا البرنامج بمراحله المختلفة عناصر النجاح؛ بشراكتها مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ونيوم، وعدد من جهات القطاع الخاص؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب المهارات المتقدمة لصناعة أبحاث ومشروعات نوعية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيوية، والأمن السيبراني. طلاب الجامعات السعودية ويعد البرنامج ضمن برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التدريبي لطلاب الجامعات السعودية؛ وأحد البرامج الرائدة والمميزة على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام أكاديمية "كاوست" الدكتور سلطان البركاتي، أن هذه البرامج تصب في توجه الأكاديمية لإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة.

وأوضح أن أكاديمية كاوست تأسست بصفتها منصة للتعليم المستمر في المملكة لاستهداف الارتقاء بالمهارات التقنية في سوق العمل وإعداد قوة عاملة سعودية ماهرة من خلال برامج تدريبية موجهة للطلبة الجامعيين والمهنيين في بداية حياتهم المهنية لتعزيز تدريبهم الأكاديمي والمهني من خلال دورات قصيرة ومكثفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات، كما تقدم مجموعة من دورات الاعتماد والدبلومات ودورات درجة الماجستير الجزئية. الدمام - شريف احمد - عززت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" , البحث العلمي في الجامعة، بـ 67 مشروعًا في مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيوية والأمن السيبراني.يعكس ذلك توجه الجامعة في توفير تعليم متكامل يعتمد على الأسس العالمية والتقنية المتقدمة؛ لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بمهارات متقدمة ومعرفة شاملة، والإسهام في تنمية المواهب الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.واستطاعت الجامعة من خلال تصميمها لبرنامج أكاديمية كاوست التدريبي الذي شهد هذا العام تخريج الدفعة الثانية 2024؛ تقديم دورات افتراضية لأكثر من 7000 طالب وطالبة من الجامعات السعودية ؛ في المرحلة الأولى خلال هذا البرنامج المقسم لأربع مراحل مختلفة.وخصصت المرحلتين الثانية والثالثة لتقديم الدورات الحضورية المكثفة لأكثر من 2800 مشارك؛ ليتم في الأخيرة ترشيح 200 من الطلبة المتفوقين للابتعاث الداخلي والخارجي تضمنت 6 جامعات عالمية.تمثلت في جامعات غلاسكو في إسكتلندا، وأكسفورد في إنجلترا، وتورنتو في كندا، ومعهد برود في بوسطن، وجامعة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".وحققت "كاوست" لهذا البرنامج بمراحله المختلفة عناصر النجاح؛ بشراكتها مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ونيوم، وعدد من جهات القطاع الخاص؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب المهارات المتقدمة لصناعة أبحاث ومشروعات نوعية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيوية، والأمن السيبراني.ويعد البرنامج ضمن برنامج جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التدريبي لطلاب الجامعات السعودية؛ وأحد البرامج الرائدة والمميزة على مستوى المملكة.وأكد مدير عام أكاديمية "كاوست" الدكتور سلطان البركاتي، أن هذه البرامج تصب في توجه الأكاديمية لإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة.وأوضح أن أكاديمية كاوست تأسست بصفتها منصة للتعليم المستمر في المملكة لاستهداف الارتقاء بالمهارات التقنية في سوق العمل وإعداد قوة عاملة سعودية ماهرة من خلال برامج تدريبية موجهة للطلبة الجامعيين والمهنيين في بداية حياتهم المهنية لتعزيز تدريبهم الأكاديمي والمهني من خلال دورات قصيرة ومكثفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات، كما تقدم مجموعة من دورات الاعتماد والدبلومات ودورات درجة الماجستير الجزئية.