الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تبدأ في إخلاء 63 عقارًا لصالح الطريق الدائري الثالث

ويأتي ذلك لتمكين التنمية الحضرية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة والمرافق والخدمات، إضافة لتطوير وتحسين التخطيط في مدينة مكة المكرمة، وتحسين تجربة السكان والزوار في مدينة مكة من خلال تعزيز جودة القيمة المقدّمة لهم.
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