شكرا لمتابعة خبر عن مليون ريال غرامات لـ 24 مخالفاً لنظام المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عاقبت الهيئة السعودية للمياه 24 مخالفا لنظام المياه بغرامات مالية بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن المخالفين قاموا بمخالفة أحكام الفقرتين 12 و14 من المادة 67 من نظام المياه، والمتضمنة “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية”، و”إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بأحكام نظام المياه ولوائحه بالحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، وعلى ضرورة عدم العبث بعدادات المياه.

وأضافت أنها ستواصل جولاتها التفتيشية والرقابية بشكل مستمر، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة لأحكام نظام المياه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.