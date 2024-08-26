شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لجامعة الملك عبد العزيز في مجال نظم المعلومات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت جامعة الملك عبد العزيز اليوم، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات، في إطار البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات، في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها.

وتتضمن المذكرة مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، والعمل على استحداث وتطوير البرامج الأكاديمية. إعداد برامج التدريب والتأهيل للخريجين كما تعمل المذكرة على إعداد برامج التدريب والتأهيل للخريجين من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وبرامج التدريب التعاوني لطلاب مرحلة البكالوريوس، وإعداد الأبحاث والدراسات العلمية.

هذا إلى جانب المشاركة في اللجان الاستشارية، وإعداد وتنفيذ الندوات والمؤتمرات العلمية، وإعداد البرامج والمشاريع في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وتسعى الجامعة من خلال الشراكات الاستراتيجية الفاعلة إلى تحقيق الريادة والتميز في بناء مجتمع المعرفة، للمساهمة في دعم وتحقيق التطلعات الوطنية لرؤية المملكة 2030.