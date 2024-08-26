شكرا لقرائتكم هيئة النقل: إصدار أكثر من 448 ألف بطاقة تشغيل خلال النصف الأول 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الهيئة العامة للنقل عبر إحصائياتها للعمليات التشغيلية النصف سنوية، أن إجمالي بطاقات التشغيل المصدرة خلال منتصف العام الحالي 2024م، بلغت (448,210) بطاقات، بينما بلغت في الفترة المماثلة من العام السابق 2023م، (360,010) بطاقات، وسجلت نسبة النمو ارتفاعًا قدره (24%).

عدد بطاقات التشغيل

وأشارت الهيئة إلى أن بطاقات التشغيل التي تم إصدارها عبر البوابة الإلكترونية بلغت (369,820) بطاقة، وسجلت البطاقات المصدرة من مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة (78,390) بطاقة.

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وأكدت الهيئة العامة للنقل أن إلزام المنشآت والأفراد العاملين في أنشطة النقل بإصدار بطاقات التشغيل يأتي بهدف تعزيز السلامة وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات المطلوبة.

4 عناصر أساسية

وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية هي بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيرًا بيانات الترخيص، وتُتيح الهيئة إمكانية الإصدار أو التجديد لبطاقات التشغيل إلكترونيًا عبر منصة لوجستي، (logisti.sa)، كما تتيح الهيئة عددًا من وسائل التواصل لتقديم المقترحات والحصول على مزيد من المعلومات عبر مركز الاتصال الموحد 19929، أو الموقع الرسمي (tga.gov.sa).