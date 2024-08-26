شكرا لقرائتكم الهيئة السعودية للمياه: تغريم 24 مخالفًا أكثر من مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت الهيئة السعودية للمياه ممثلة بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة، مجموعة من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة، من قبل جهات الضبط المخولة.

وشملت القرارات غرامات مالية إجمالية بما يتجاوز مليون ريال لـ (24) مخالفاً، وذلك وفقًا لأحكام الفقرتين (12) و(14) من المادة (67) من نظام المياه، المتضمنة “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية”، و”إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له”.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بأحكام نظام المياه ولوائحه بالحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، مشددة على ضرورة عدم العبث بعدادات المياه.

كما ستواصل الهيئة جولاتها التفتيشية والرقابية بشكل مستمر، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة لأحكام نظام المياه واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المياه والإشراف عليه؛ لتعزيز حماية مصالح المستفيدين، ودعم استدامة الموارد المائية وسلسلة الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة، كما تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح في قطاع المياه، لضمان توفير خدمات مياه عالية الكفاءة والجودة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.