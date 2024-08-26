شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار المدينة المنورة تستمر حتى الـ11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول الأمطار على العديد من أحياء المدينة المنورة وسط دعوات بأن يجعلها الله أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد.

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أمطار المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مكة المكرمة (الطائف).