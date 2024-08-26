شكرا لقرائتكم حرس الحدود يساعد مقيمًا هنديًّا ومواطنًا تعطلت مركبتهما بصحراء الربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، المساعدة لمقيم من الجنسية الهندية ومواطن، علقت مركبتهما في الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي.

وأهاب حرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.