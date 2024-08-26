شكرا لقرائتكم مزارع النخيل في العُلا رافد اقتصادي بإنتاج يتجاوز 100 ألف طن سنويًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مزارع النخيل بمحافظة العُلا في الفترة الحالية موسم جني الرُطَب بأنواعه المختلفة، ويشكل البرني أبرز تلك الأنواع، بالإضافة إلى أنواع أخرى متنوعة بالشكل والحجم، حيث تعد رافداً اقتصادياً آخر يضاف لتميز المحافظة بالمقومات السياحية.

مزارع النخيل في العُلا

كما تحتفي مزارع العُلا في الفترة من 15 أغسطس – 30 أكتوبر من كل عام، التي تُعد من أكبر المحافظات في المملكة إنتاجاً للتمور، وتبلغ مساحة مزارع النخيل فيها نحو : 16,579.40 هكتاراً، فيما تبلغ عدد النخيل المنتشرة 3,116 مليون نخلة ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 116,055.81 طناً.

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وتتميز تمورها بالجودة والطعم لخصوبة تربتها ووفرة المياه العذبة بها، حيث تحظى باهتمام من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا من خلال دعم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم على المحافظة والتوسع في الزراعة، وتسويق منتجاتهم من خلال المواقع، والفعاليات والمهرجانات المخصصة للتمور، التي تلاقي إقبالاً كبيراً من المواطنين والسياح على حدٍ سواء.