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الرياض - محمد الوسيري - استعرض حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على منصة إكس، مظاهر ومعايير امتلاك الثروة في نظام الضمان الاجتماعي.

معايير امتلاك الثروة في نظام الضمان الاجتماعي

ويعد من معايير ومظاهر الثروة المانعة لاستحقاق المعاش ما يلي: امتلاك المستفيد المستقل لسيارتين أو أكثر أو امتلاك الأسرة لأكثر من 3 سيارات أو إذا كان عدد العمالة المنزلية للمستفيد أكثر من 2، ويستثنى من ذلك العمالة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

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ونصت الفقرة الثالثة من المادة 9 من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائمة ويدخل في حساب الثروة الأصول والأموال التي يمتلكها المستفيد بما في ذلك العقارات والسيارات والأوراق المالية وغيرها ويستثنى من ذلك قيمة المسكن الأساسي للمستفيد وقيمة سيارة واحدة له.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

– افتح المتصفح وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

– بعد الدخول إلى الحساب، ابحث عن رمز برنامج الدعم المخصص لك وانقر عليه.

– ثم حدد خيار الضمان الاجتماعي الذي سوف تجده ضمن قائمة برامج الدعم المتاحة.

في سياق متصل، ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسارات بشأن سبب اختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر.

اختلاف مبلغ معاش الضمان

وقالت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يُحتسب مبلغ الاستحقاق للمستفيد شهريًّا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية، وفي حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

وفي وقت سابق، استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تقديم اعتراض عدم أهلية الضمان الاجتماعي.