شكرا لقرائتكم بدء المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء بالرياض مطلع سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبدأ أمانة منطفة الرياض في تطبيق المرحلة الثالثة لتسوير الأراضي الفضاء مطلع سبتمبر المقبل، في خمسة مواقع داخل مدينة الرياض؛ بهدف تعزيز البيئة، والحد من التشوه البصري الذي تُحدثه الأراضي البيضاء، وإظهار الجانب الجمالي في العاصمة.

تسوير الأراضي الفضاء

ويأتي تطبيق هذه المرحلة امتداداً لجهود أمانة منطقة الرياض في التنمية الحضرية، والبيئية، وأنسنة المدينة، التي ستشمل طريق أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- (من تقاطع الملك سلمان إلى تقاطع صلاح الدين الأيوبي)، وطريق أنس بن مالك -رضي الله عنه- (من تقاطع الملك خالد إلى تقاطع طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وطريق العليا (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق تركي بن عبدالعزيز الأول (من تقاطع طريق الملك سلمان إلى تقاطع طريق مكة المكرمة)، وطريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد (من تقاطع طريق الدائري الشرقي)، لتشمل أيضاً نطاقات أوسع وفق التطور المرحلي لأعمال الأمانة تعزيز جمالية المدينة وحماية الأراضي الفضاء من المخلفات.

قد يهمّك أيضاً

ودعت أمانة منطقة الرياض إلى سرعة استخراج تصريح حماية موقع لتسوير الأراضي البيضاء، وتحقيق الامتثال عبر تطبيق (مدينتي)، لتفادي الحصول على الغرامات المقرة نظاماً في جدول المخالفات والجزاءات، ويأتي عمل الأمانة في تعزيز الامتثال في تسوير الأراضي البيضاء انطلاقًا من إستراتيجيتها في أنسنة المدينة، وتعزيز المظاهر الجمالية في العاصمة، ورفع جودة الحياة؛ لرياض مزدهرة مستدامة.