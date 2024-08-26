شكرا لقرائتكم تحول كبير يقوده صندوق الاستثمارات العامة أدى إلى ارتفاع أصوله لـ 925 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، ارتفاع أصوله بنسبة 29٪ في عام 2023، وكان الاستثمار المحلي محركًا رئيسيًا.

نمو استثمارات الصندوق

تتحرك المملكة العربية السعودية بكامل قوتها مع تركيزها على الاستثمار المحلي، وذكرت الشبكة الأمريكية “سي إن بي سي”، أن صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، كان المحرك الرئيسي لهذه الزيادة.

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وكان نمو استثمارات الصندوق في البنية التحتية المحلية وتطوير العقارات بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 233 مليار ريال، في حين زادت استثماراته الأجنبية بنسبة 14% إلى 586 مليار ريال. وفي الوقت نفسه، قدمت الحكومة السعودية قوانين وإصلاحات لتسهيل فرص الاستثمار في البلاد مع بناء خطتها لرؤية 2030 لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

تحول كبير في سياسات صندوق الاستثمارات العامة

وقال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، لشبكة سي إن بي سي: “يمثل تقرير صندوق الاستثمارات العامة تحولاً من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية”.

وأضاف “يعتمد نجاح صندوق الاستثمارات العامة على الشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يساهم أصحاب المصلحة بشكل هادف برأس المال وليس فقط السعي إلى الأرباح”.

قانون مقرات الشركات الإقليمية

وأشار التقرير إلى أن من الأمثلة على ذلك، قانون مقرات الشركات الإقليمية الذي أقرته المملكة العربية السعودية في عام 2021، ودخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام، ويلزم هذا القانون الشركات الأجنبية بتأسيس مقرات إقليمية لها في السعودية، ويسعى أيضًا قانون الاستثمار المُحدث في السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث وضعت المملكة هدفًا طموحًا يتمثل في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا بحلول عام 2030.

ويضيف التقرير، أن متوسط الاستثمارات الأجنبية يبلغ حاليًا حوالي 12 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبيانات حكومية.

قانون الاستثمار المحدث

يسعى قانون الاستثمار السعودي الذي تم تحديثه مؤخرًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أيضًا، وقد حدد هدفًا نبيلًا يتمثل في 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030. وبلغ متوسط ​​هذا الرقم حوالي 12 مليار دولار سنويًا منذ الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2017، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار بالمملكة.