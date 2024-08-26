شكرا لقرائتكم ممثل أردني في حياة الماعز: أعتذر للسعوديين لقد خُدعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم الفنان الأردني عاكف نجم، اعتذاره للسعوديين على مشاركته في الفيلم الهندي “حياة الماعز”.

لم يقرأ النص كاملًا

وقال عاكف نجم في بيان مقتضب أصدره اليوم الاثنين: إن مشاركته في الفيلم الذي أثار لغطًا في الآراء والفهم، كانت بدافع الحرص على أن تظهر السعودية الشقيقة وأهلها الكرام بأفضل حال، خاصة وأنّ الفيلم يتحدث عن أن بطل القصة يتوه في الصحراء وينقذه رجل سعودي شهم.

قد يهمّك أيضاً

وأشار إلى أنّه وافق على أداء دوره لأنه يعكس شهامة السعوديين وإنسانيتهم، إلّا أنه لم يقرأ النص كاملًا، وتفاجأ حين شاهد الفيلم كغيره بأنه يقدم النماذج السعودية السلبية.

وتابع نجم: بصدق وتحت أي ظرف لم أكن لأشارك فيه لو أنني عرفت كامل تفاصيله، مقدمًا اعتذاره للشعب السعودي الذي طالما ربطتنا معه أواصل الأخوة والقرابة والنسب قيادة وشعبًا، حيث سيبقون الأهل والعزوة والأحبة لقلب النجم الأردني.