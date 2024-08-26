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6 خطوات لحماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدارس

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الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، طرق حماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدرسة.

حماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة

وقالت وزارة الصحة عبر منصة إكس: إن الوالدين عليهما التأكد من حمل الابن بطاقة توضح حالته الصحية، والتواصل مع المدرسة وإبلاغها بتفاصيل الحالة والأدوية المستخدمة وأية تغيرات صحية، وأرقام للطوارئ، والأعراض الخطرة.

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وأكملت، أن المعلم عليه أن يتعرف على الحالة الصحية لكل طالب، وتقديم بدائل للنشاطات البدنية الشديدة، وتخفيف النشاط البدني للطلبة المصابين بالربو، وعدم رفض طلبات الطلاب بالذهاب إلى الحمام واستخدام العلاج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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