شكرا لقرائتكم 6 خطوات لحماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرضت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، طرق حماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة داخل المدرسة.

حماية الطلبة المصابين بأمراض مزمنة

وقالت وزارة الصحة عبر منصة إكس: إن الوالدين عليهما التأكد من حمل الابن بطاقة توضح حالته الصحية، والتواصل مع المدرسة وإبلاغها بتفاصيل الحالة والأدوية المستخدمة وأية تغيرات صحية، وأرقام للطوارئ، والأعراض الخطرة.

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وأكملت، أن المعلم عليه أن يتعرف على الحالة الصحية لكل طالب، وتقديم بدائل للنشاطات البدنية الشديدة، وتخفيف النشاط البدني للطلبة المصابين بالربو، وعدم رفض طلبات الطلاب بالذهاب إلى الحمام واستخدام العلاج.