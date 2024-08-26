شكرا لقرائتكم توقعات بحالة جوية في مكة المكرمة تبدأ غدًا: أمطار وسيول وأعاصير قمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وذكر المركز عبر منصة إكس أن التنويه يأتي نظرًا لتأثر محافظات المنطقة بأمطار رعدية، وتساقُط البرد وعواصف ترابية، وارتفاع بالأمواج، واحتمالية ‏تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية. ‏

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وأضاف مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة بأن الحالة تبدأ غدًا الثلاثاء حتى السبت المقبل، بحسب ‏التقرير الصادر عن الأرصاد.