إنجاز 95% من جسر طريق الملك خالد

تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ضمن خططها لتطوير الطرق وتعزيز انسيابية الحركة وفك الاختناقات بالمحاور الرئيسة لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأشار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، إلى وصول نسبة الإنجاز إلى 95%، مضيفا أن المشروع عبارة عن إنشاء جسر في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، وكذلك إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري.

وأكد حرص الأمانة على المتابعة الميدانية لسير المشروعات مع المقاولين وإنهاء الأعمال بحسب المواصفات والجدول الزمني المعتمد.