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مكافأة مجزية لمن يُبلغ عن عمليات التهريب

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الرياض - محمد الوسيري - أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أنه سيتم منح مكافأة مجزية تشجيعية لمن يبلغ عن عمليات التهريب.

وقال الحربي في مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن أفراد المجتمع ركيزة مهمة لذلك ندعوهم إلى التواصل معنا حال مواجهة أي شبهة لحالات تهريب أو مخالفات لأحكام نظام الجمارك الموحد.

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وتواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في إحباط عمليات التهريب بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أحبطت في وقت سابق بمنفذ جديدة عرعر، محاولة تهريب 349,710 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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