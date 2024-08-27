شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. تقديم وقت الانصراف للمدارس الصباحية.. والمسائية "عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم في منطقة المدينة المنورة، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقديم وقت الانصراف لطلبة المرحلة الابتدائية اليوم الثلاثاء، إلى الساعة 11 صباحًا، ولطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى الساعة 11:30 صباحًا.

أما المدارس المسائية فستكون الدراسة "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس المدينة المنورة.

