شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. خريطة الأمطار اليوم على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. أمطار متوسطة وتشهد السليل ووادي الدواسر أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أمطار غزيرة نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الثلاثاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.