شكرا لقرائتكم خبر عن العلا.. أكثر من 3 ملايين نخلة تنتج أجود أنواع التمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مزارع النخيل بمحافظة العُلا في الفترة الحالية موسم جني الرُطب بأنواعه المختلفة، ويشكل البرني أبرز تلك الأنواع، بالإضافة إلى أنواع أخرى متنوعة بالشكل والحجم، إذ تُعد رافدًا اقتصاديًا آخر يضاف إلى تميز المحافظة بالمقومات السياحية.

كما تحتفي مزارع العُلا بالتمور في الفترة من 15 أغسطس - 30 أكتوبر من كل عام، التي تُعد من أكبر المحافظات في المملكة إنتاجًا للتمور.

مساحة مزارع النخيل

وتبلغ مساحة مزارع النخيل في العلا نحو 16,579.40 هكتارًا، فيما يبلغ عدد النخيل 3,116 مليون نخلة، يتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 116,055.81 طنًا.



وتتميز تمور العلا بالجودة والطعم اللذيذ، لخصوبة تربتها ووفرة المياه العذبة بها، وتحظى باهتمام من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا من خلال دعم وتشجيع المزارعين وتحفيزهم على المحافظة والتوسع في الزراعة، وتسويق منتجاتهم من خلال المواقع، والفعاليات والمهرجانات المخصصة للتمور، التي تلاقي إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياح على حدٍ سواء.