شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. استمرار الأمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل، وقد تمتد إلى تبوك.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. البحر الأحمر الرياح السطحية: غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى 3 أمتار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة .

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة . الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.