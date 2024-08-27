شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. أمطار غزيرة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على 6 مناطق اليوم الثلاثاء، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان ونجران.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات

المدينة المنورة: المهد والمدينة المنورة ووادي الفرع.

عسير: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن.

جازان: الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.

نجران: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة.