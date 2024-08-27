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في عملتين بجازان.. القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم القات المخدر

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واس - جازان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

القبض على 8 مخالفين

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 285 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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