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حتى 8 صباحًا.. انتشار الضباب على أجزاء من هذه المناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب بين خفيف وكثيف على 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

أماكن انتشار الضباب

مكة المكرمة: الليث وجدة ورابغ وأضم والطائف وميسان.
المدينة المنورة: الرايس وينبع.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة والمناص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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