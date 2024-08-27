شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. انتشار الضباب على أجزاء من هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب بين خفيف وكثيف على 5 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، حتى الساعة 8 صباحًا.

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات . أماكن انتشار الضباب مكة المكرمة: الليث وجدة ورابغ وأضم والطائف وميسان.

المدينة المنورة: الرايس وينبع.

الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.

عسير: أبها وأحد رفيدة والمناص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.