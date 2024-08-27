شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة حتى السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة .

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة ، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل .

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة لتشمل جدة ورابغ وخليص، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وخفيفة لتشمل شقراء والغاط والزلفي .

كما أشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية .