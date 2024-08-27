شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة المؤسس" "وسيل".. تعاون يعزز الأبحاث والتدريب في مجال حماية البيئة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام