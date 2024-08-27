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شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة المؤسس" "وسيل".. تعاون يعزز الأبحاث والتدريب في مجال حماية البيئة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة الملك عبد العزيز مذكرة تفاهم مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل"، وذلك بحضور الدكتور طريف الأعمى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، بهدف التعاون وتعزيز التكامل في مجالات خدمات الأعمال البيئية البحرية.
وقد مثَّل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع مذكرة التفاهم الدكتور تركي الردادي عميد كلية علوم البحار بالجامعة، فيما مثَّل شركة سيل المهندس أحمد البابطين المكلف بأعمال الشركة والرئيس التنفيذي للتقنيات والمراقبة.
حيث نصت المذكرة على عدة مجالات للتعاون، من بينها: التعاون في مجال المختبرات البيئية، وإعداد الأبحاث العلمية والعمل على المسوحات البيئية البحرية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بمجالات حماية البيئة البحرية والعمل على استحداث وتطوير البرامج التدريبية النوعية.
يذكر أن شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" هي إحدى شركات الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تأسست لتعمل على مكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي.
وقد مثَّل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع مذكرة التفاهم الدكتور تركي الردادي عميد كلية علوم البحار بالجامعة، فيما مثَّل شركة سيل المهندس أحمد البابطين المكلف بأعمال الشركة والرئيس التنفيذي للتقنيات والمراقبة.
التعاون بمختلف المجالاتوتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الملك عبدالعزيز مع شركة سيل إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين، في المجالات الواقعة ضمن نطاق أعمال واختصاصات كلًا منهما.
حيث نصت المذكرة على عدة مجالات للتعاون، من بينها: التعاون في مجال المختبرات البيئية، وإعداد الأبحاث العلمية والعمل على المسوحات البيئية البحرية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بمجالات حماية البيئة البحرية والعمل على استحداث وتطوير البرامج التدريبية النوعية.
يذكر أن شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" هي إحدى شركات الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تأسست لتعمل على مكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي.