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شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. انخفاض المستثمرين السياحيين بدون ترخيص إلى 20% فقط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة السياحة إبراهيم العليان، عن انخفاض كبير في عدد المستثمرين غير المرخصين في القطاع السياحي بمحافظة الأحساء إلى 20% فقط، بعد أن كانت النسبة تصل إلى 50%.
جاء ذلك خلال لقاء ”دعم المستثمرين في القطاع السياحي“ الذي نظمته غرفة الأحساء بحضور عبدالمحسن المزيد، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وشدد العليان، على أن عدم استخراج التراخيص للأنشطة السياحية، بما في ذلك تشغيل مرافق الضيافة، يعد مخالفة نظامية جسيمة. وحث المستثمرين على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط سياحي وتجديدها دوريًا لتجنب العقوبات.
وأكد عبدالمحسن المزيد، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، أن اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل دعم المستثمرين في القطاع السياحي ومعالجة التحديات المتعلقة بالتراخيص والتصنيف، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السياحية ودعم نمو السياحة في الأحساء كوجهة سياحية بارزة. مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي لقطاع السياحة.
وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار السياحي في الأحساء، مع التركيز على تسهيل إجراءات الترخيص والتصنيف وتوعية المستثمرين بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة السياحة لتنظيم القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة الأحساء كوجهة سياحية جاذبة.
يذكر أن فريق وزارة السياحة ضم كلًا من عبدالمحسن المزيد، وكيل الوزارة للتراخيص والتصنيف، وإبراهيم العليان، مدير عام الرقابة والتفتيش، والمهندس خالد المسعري، مدير عام التصنيف.
جاء ذلك خلال لقاء ”دعم المستثمرين في القطاع السياحي“ الذي نظمته غرفة الأحساء بحضور عبدالمحسن المزيد، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، وعدد من مسؤولي الوزارة.
شروط إصدار الترخيص السياحيوتناول اللقاء شروط إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية، واستيفاء التصاريح والموافقات النظامية الأخرى اللازمة، والربط في نظام ”شموس“ والربط المباشر لأنظمة تسجيل الضيوف مع المنصة الوطنية للرصد السياحي، بالإضافة إلى أبرز المخالفات.
وشدد العليان، على أن عدم استخراج التراخيص للأنشطة السياحية، بما في ذلك تشغيل مرافق الضيافة، يعد مخالفة نظامية جسيمة. وحث المستثمرين على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط سياحي وتجديدها دوريًا لتجنب العقوبات.
وأكد عبدالمحسن المزيد، وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف، أن اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل دعم المستثمرين في القطاع السياحي ومعالجة التحديات المتعلقة بالتراخيص والتصنيف، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السياحية ودعم نمو السياحة في الأحساء كوجهة سياحية بارزة. مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي لقطاع السياحة.
دعم القيادة لقطاع السياحةوأشاد المهندس محمد الملحم، رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة، بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لتطوير قطاع السياحة والترفيه، وجهود منظومة السياحة السعودية في تعزيز نمو القطاع. كما سلط الضوء على الإمكانات السياحية الواعدة التي تتمتع بها الأحساء والتحديات التي تواجه القطاع.
وأكد المشاركون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار السياحي في الأحساء، مع التركيز على تسهيل إجراءات الترخيص والتصنيف وتوعية المستثمرين بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود وزارة السياحة لتنظيم القطاع السياحي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز مكانة الأحساء كوجهة سياحية جاذبة.
يذكر أن فريق وزارة السياحة ضم كلًا من عبدالمحسن المزيد، وكيل الوزارة للتراخيص والتصنيف، وإبراهيم العليان، مدير عام الرقابة والتفتيش، والمهندس خالد المسعري، مدير عام التصنيف.